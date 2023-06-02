MHP'den milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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MHP'den milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıya uğradı

MHP'den milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıya uğradı

02.06.2023 01:58

Eskişehir'de MHP'den milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Ayas hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

28'inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Eskişehir'de MHP'den 3'üncü sıradan milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın otomobili, Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu Mahallesi yakınlarında 2 şüpheli tarafından durduruldu.

AYAS BACAĞINDAN YARALANDI, ŞÜPHELİLER KAÇTI

Henüz bilinmeyen nedenle 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Ayas'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ile B.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel MHP'den milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'den milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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