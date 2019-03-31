MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç Oyunu Kullandı
46 dakika önce
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Kılıç oyunu kullandıNEVŞEHİR - MHP Nevşehir Belediye Başkanı adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, oyunu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1208 nolu sandıkta kullandı.
MHP Nevşehir
Belediye Başkan adayı Kılıç oyunu kullandı
NEVŞEHİR - MHP Nevşehir Belediye Başkanı adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç
, oyunu Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu 1208 nolu sandıkta kullandı.
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve MHP İl Başkanı İlhan Kaya oylarını Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1208 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlilerine başarılar dileklerini ileten MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç açıklamasında, "Oyumuzu kullandık. Öncelikle şehrimizi daha sonra vatanımıza, milletimize hayırlı olması dileklerimle oyumu kullandım. Güzel bir seçim süreci yaşadık. 1 Aralık
tarihinden itibaren dört aydır geceli gündüzlü çalıştık. Ben Nevşehirli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Çok büyük bir yakınlık gösterdiler. Ben bu yakınlığın sandıklara yansıyacağına da eminim" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:08 Kaynak: İHA
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