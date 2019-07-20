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MHP'nin lideri Bahçeli, Şehir Parkı'nın açılışını yaptı

41 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük Belediyesi tarafından Taşkesti Caddesi'nde 21 bin metrekare alana yapılan Şehir Parkı'nın açılışını yaptı.

MHP'nin lideri Bahçeli, Şehir Parkı'nın açılışını yaptı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük Belediyesi tarafından Taşkesti Caddesi'nde 21 bin metrekare alana yapılan Şehir Parkı'nın açılışını yaptı.

Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehir Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Bahçeli ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, teşkilat mensupları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart Seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarına yönelik '3T' adını verdiği 'teşekkür, takdir ve tebrik' konulu ziyaret kapsamında Karabük'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Bahçeli, alandaki mevcut bitki yapısının ihya edilmesiyle oluşturulan ve 500 metrekare sosyal tesis, restoran ve satış birimleri ile halkın uğrak noktalarından biri haline gelecek olan parkı gezerek gazilerle ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Açılışın ardından Bahçeli, Bartın programı için Karabük'ten ayrıldı. - KARABÜK
Devlet Bahçeli, Karabük, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
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