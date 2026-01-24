MHP Salihli'de Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

MHP Salihli'de Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri

MHP Salihli\'de Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri
24.01.2026 14:50
MHP Salihli İlçe Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' sloganıyla esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanlığı, "Hayırlı günler komşum" sloganıyla ilçe merkezi ve mahallelerde hane, esnaf ve kahvehane ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ve yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında Salihli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program çerçevesinde iş yerlerini tek tek ziyaret eden İlçe Başkanı Tüfek, esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların beklentileri not alınırken, MHP'nin yerel ve genel politikaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde esnafın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Halil Tüfek, partilerinin her zaman milletle iç içe bir siyaset anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Tüfek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak. Tasayı dinlemeye, kaygıyı anlamaya, sıkıntıyı paylaşmaya geliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Her derdi paylaşarak, her gönüle dokunarak daha aydınlık yarınlara yürüyoruz."

MHP Salihli İlçe Teşkilatı'nın önümüzdeki günlerde de mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, Salihli, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.