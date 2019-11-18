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MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim

6 saat önce

Uzun süredir bir varlık gösteremeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Susuz ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı.

MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim, System.String[]

Uzun süredir bir varlık gösteremeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Susuz ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı.


MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın takdiri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile, MHP Kars İl Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Paşaoğlu MHP Susuz İlçe Başkanlığına atandı.


MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP Susuz İlçe Başkanlığı'na getirilen Erol Paşaoğlu'na yetki belgesini takdim etti.


Uzun zamandır MHP Susuz İlçe Başkanlığımız bir varlık gösteremiyordu diyen Başkan Adıgüzel, "Şimdi Cenab-ı Allah'ın izniyle MHP, Susuz da emin ellere emanet edildi. İlçe Başkanlığına atanan Erol Paşaoğlu ve kıymetli yönetimine güvenimiz ve inancımız tamdır. İnşallah MHP Susuz ilçemizde hak ettiği en güzel yere gelecektir. Susuzumuza ve milliyetçi-ülkücü harekete hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. - KARS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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