MHP ve CHP'den Verimli Çalışma

04.02.2026 18:00
MHP ve CHP, umut hakkı konusunda uzlaşı sağladı ve rapor hazırlık sürecinde ilerlediklerini belirtti.

YILDIZ: ÇOK VERİMLİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Çok verimli bir çalışma yaptık, sona geldik. İnşallah önümüzdeki hafta meseleyi bitiririz. Önümüzdeki hafta yazım ekibi olarak toplanırız. Tam bir mutabakat var" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Yani tam bir mutabakat olmasa da mutabakata varacağız" dedi.

EMİR: UYUM İÇERİSİNDEYİZ

Hazırlanacak raporla ilgili soruya Emir, "Hiçbir somut bir konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil ancak bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz, konuşuyoruz, uyum içerisindeyiz, birbirimize yaklaşıyoruz. Çerçeve rapor yazılınca da sizlerle paylaşacağız. Hem biz çalışacağız hem komisyon çalışacak ama olumlu bir sonuca yaklaşıyoruz" diye konuştu.

YILDIZ: UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK

Umut hakkında uzlaşma olup olmadığı yönündeki soru üzerine Feti Yıldız, "Uzlaştık, raporda olacak. Tüm sorulara cevap veremiyoruz tabii ama önümüzdeki hafta biter. Aradığınız tüm soruların cevaplarını bulursunuz. Umut hakkı konusunda uzlaştık. Bir problem yok, raporda olacak. AİHM kararlarına uyulduğu zaman zaten orada da umut hakkından bahsediliyor. Bakın bizim bu raporda AİHM ve AYM kararlarına uyma tavsiyesi olacak. Onun içinde umut hakkı da var. Böyle bu var mı, şu var mı gibi ayrıntıları tek tek anlatmak zor ancak aramızda ciddi bir görüş ayrılığı yok; bunu söyleyebilirim. Herkes tabii ayrı ayrı bir siyasi parti ve neticede talepler, istekler, beklentiler, umutlar farklı ama ülkenin geleceği için, çocukların geleceği için, birliğimiz ve bütünlüğümüz için belli şeylerde anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ ÇOK BAŞARILI GİDİYOR'

Yıldız, yasal düzenlemenin takvimine ilişkin soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz çerçeve metinleri Meclis'e gönderdikten sonra artık o Meclis'in işi. Bildiğiniz gibi kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlar, imzaya açar yani bizim gönlümüzden geçen bütün grupların imzalaması olur çünkü milli bir meseledir. 40 yıllık bir problem ortadan kalkıyor, 'Terörsüz Türkiye'yi sağlarken bu arada 'Terörsüz Bölge' de inşallah ağır ağır oluşmaya başladı. Süreç çok başarılı gidiyor. 16 ayda katettiğimiz yol çok önemli ve çok değerli bir yol. Partilerimiz de olgunlukla katkı sundular, bunu da söyleyebilirim."

'TEYİT İŞLEMLERİNİ DEVLETİN RESMİ KURUMLARI YAPAR'

Örgütün dağılıp silahların bırakılması konusunda teyit ve tespit çalışmaları hakkında da konuşan Yıldız, "Yani bundan şunu mu anlayacağız; son terörist ve son silah mı? Bu anlaşılmaz. Ne anlaşılacağı belli, örgütün dağılıp silahlarını bırakması. 'Z dağında bir terörist var, elinde de silah var. O olmadan, yakalanmadan yasa çıkmaz' diye bir şey olabilir mi, böyle bir düşünce olabilir mi? Teyit işlemlerini devletin resmi kurumları yapar. Milli Güvenlik Kurulu'ndan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Bakanlığımızdan da teyit gelebilir, TSK resmi bir şekilde açıklayabilir. Yani açıklanacak şey; örgütün tamamen dağıldığı, silahların tamamen bırakıldığıdır. Ama inatla son terörist, son silah; o işi yokuşa sürmek olur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

