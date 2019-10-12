MHP ve Ülkü Ocaklarından Barış Pınarı Harekatına aşureli destek

MHP Manyas ilçe teşkilatı ile Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'na aşure hayrı yaparak destek verdi.

Manyas Atatürk Meydanında düzenlenen aşure hayrı Çarşı Camisi İmam-Hatibi Salman Temur'un duasıyla başladı.

MHP Kadın Kolları tarafından hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi. AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçin, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Aydın'ın da katıldığı aşure dağıtımında konuşan MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için yapılan Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğimize destek amaçlı olarak biz de dualarımız ve aşure hayrımızla destek vermeye çalıştık. Allah Ordumuzu korusun ve muzaffer kılsın." dedi.