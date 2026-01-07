Michael Reagan hayatını kaybetti

ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın büyük oğlu Michael Reagan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Reagan'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Michael Reagan, Başkan Reagan'ın ideallerine olan sarsılmaz bağlılığıyla şekillenen bir hayat yaşadı" ifadesi kullanıldı.

Michael Reagan, doğumundan saatler sonra Ronald Reagan ve o dönemdeki eşi Jane Wyman tarafından evlat edinildi.