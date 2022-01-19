Michigan Üniversitesinden cinsel tacize uğrayanlara 490 milyon dolar tazminat - Son Dakika

NEW ABD'de, Michigan Üniversitesi, kampüste çalışan eski spor doktoru tarafından cinsel tacize uğradığını savunan 1000'den fazla kişiye 490 milyon dolar tazminat ödeme konusunda anlaştı.

Mağdur taraftan yaklaşık 200 kişiyi temsil eden avukat Parker Stinar, Associated Press'e yaptığı açıklamada, üniversitenin 1050 kişi arasında paylaştırılacak 490 milyon dolarlık tazminatı kabul ettiğini belirtti.

Stinar, "Uzun ve zorluklarla dolu bir süreçti, ama inanıyorum ki bu anlaşma mağdurlara adalet ve iyileşme sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Üniversitede 1966-2003 yılları arasında spor doktoru olarak çalışan Dr. Roberd Anderson'ın rutin muayeneler sırasında 1000'den fazla öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmiş, açılan davalar üzerine üniversite yönetimi bağımsız bir firmadan rapor hazırlamasını istemişti.

Raporda, üniversite yönetiminin, emekli olduktan sonra 2008'de ölen Anderson'ı 37 yıllık kariyeri boyunca durdurmak için birçok fırsatı kaçırdığı belirtilmişti.

Geçen yıl da Güney Kaliforniya Üniversitesi, kampüs jinekoloğu Dr. George Tyndall'i cinsel istismarla suçlayan 700'den fazla kadına tazminat olarak ödenmek üzere 852 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.