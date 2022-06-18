Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı - Son Dakika
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Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı

18.06.2022 19:21
Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı

Windows, güvenlik duvarı olarak piyasaya sürdüğü Windows Defender'ın bundan sonra Android, iOS ve macOS'da kullanılamaya başlanacağını açıkladı.

Microsoft, Defender markasını ailelere ve bireylere yönelik yeni bir sürümü piyasaya sürüyor.

Microsoft Defender, şirketin kötü amaçlı yazılımdan koruma platformu için yıllardır tercih ettiği isim olmuştur. Microsoft, Defender güvenlik çözümünü bir uygulama olarak Windows'un ötesindeki platformlara getiriyor. Microsoft Defender uygulaması artık Microsoft 365 Kişisel ve Aile paketlerine abone olanlar tarafından kullanılabilir. Uygulama ayrıca Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarda da çalışacak.

Microsoft, Defender'ı bireylere ücretsiz, ancak mevcut Microsoft 365 Aile ve Bireysel abonelikleriyle bağlantılı hale getiriyor.

Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı

Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı

Bu nedenle, hizmet için zaten ödeme yapanlar, Windows olmayan cihazlarda bile koruma almak için uygulamayı indirebilir ve kişisel Microsoft hesaplarıyla oturum açabilir.

Microsoft'ta Güvenlik, Uyumluluk, Kimlik ve Yönetimden Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Vasu Jakkal'a göre platform, Microsoft Defender for Endpoint dünyasındaki kuruluşlar tarafından dağıtılan teknolojinin aynısını kullanıyor ve "sürekli antivirüs ve kimlik avına karşı koruma" içeriyor dedi.

Raporlar, Microsoft'un son birkaç aydır Defender'ı bireyler için test ettiğini söylüyor.

Şirket, Defender'ın tüm güvenlik korumaları için tek durak noktası olduğunu ve ailedeki herkes tarafından kullanılan cihazların güvenlik durumunu da kontrol edebileceğinizi söylüyor.

Microsoft, iOS ve iPadOS kullanıcıları için Defender uygulamasının antivirüs korumasını desteklemediğini, bunun yerine dijital hesaplarınızda olası kimlik avı girişimleri için uyarılar aldığınızı söylüyor.

Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı

Android kullanıcıları için uygulama, antivirüs koruması içerdiğinden daha etkilidir ve hatta uygulamaları herhangi bir kötü amaçlı yazılıma karşı taramanıza izin verir.

Siber saldırılar ve veri sızıntılarının yaygın bir şekilde görülmesiyle birlikte, Microsoft'un sizin ve ailedeki diğer cihazların cihazlarını tek bir pano üzerinden izleyebilecek.

Microsoft, önümüzdeki aylarda Defender'a daha fazla özellik ekleyeceğini söylüyor.

Defender, yıllardır Windows'ta yerleşik güvenlik çözümü olmuştur. Son dönemde dijital saldırıların endişe verici düzeyde artması ile birlikte, şirket bunu diğer platformlara dağıtmaya hazır hale getirecektir.

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Kaynak: Tekmoloji

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft Defender'in Yeni Sürümünün Detayları Açıklandı - Son Dakika

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