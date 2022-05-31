Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak! - Son Dakika
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Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak!

31.05.2022 16:38
Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak!

Microsoft Edge, Drop adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılara dosyalarını diğer cihazlara kolayca aktarabilme olanağı sunacak.

Microsoft, Edge web tarayıcısı için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen şirket, bu güncellemede en çok ihtiyaç duyulan özelliklere yönelmiş durumda. Microsoft Edge, Drop adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılara not, bağlantı ve diğer dosyalarını diğer cihazlara kolayca aktarabilme olanağı sunacak.

Microsoft Edge dosya paylaşım sorunu çözecek

Özellikle pandemi ile birlikte hibrit çalışma sisteminde iş bilgisayarları, laptoplar, akıllı telefonlar ve tabletler birer çalışma alanı haline geldi. Çalışırken farklı cihazların senkronize olarak kullanılması büyük bir elzem. Bu noktada özellikle çalışanlar için farklı cihazlarda bağlantı ve dosyalara erişmek oldukça önemli. Microsoft Edge de yeni Drop özelliği ile bu duruma el atmış gibi görünüyor.

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Edge'nin yeni Drop özelliği erken erişime sahip bazı kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Buna göre yeni Drop özelliği ekranın sağ tarafında bir sohbet penceresine benzer şekilde beliriyor. Kullanıcılar diğer cihazlarında da kullanmak üzere istedikleri içerikleri buraya sürükleyebiliyorlar. Ancak her iki cihazın da aynı Microsoft hesabına sahip olması gerektiğini hatırlatalım.

Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak!

Aslında OneDrive ve Dropbox gibi bulut depolama ve dosya aktarım hizmetleri hali hazırda bu sorunları çözmenin diğer bir yolu. Ancak Microsoft Edge, Drop ile dosya paylaşım sorunlarını çok daha basit bir yol ile ele almış gibi görünüyor.

Bu tür dosyaların paylaşılmasının bir diğer yolu da şimdiye kadar e-posta veya Slack gibi platformlar üzerinden kişinin kendisine özel mesajlar göndermesiydi. Microsoft, aynı işlevi tarayıcının kendisine ekleyerek, bu konuda büyük bir kolaylık sağlayabilir.

Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak!

Tabi ki her hizmetin de bir bedeli bulunuyor. Maalesef Drop sınırsız dosya aktarım imkanı sağlamıyor. Microsoft, kullanıcının abonelik planına bağlı olarak değişen OneDrive depolama alanına paralel bir dosya aktarım imkanı sunacak.

Henüz test aşamasında olan Drop'un önümüzdeki birkaç ay içerisinde genel kullanıma açılması bekleniyor. Peki siz yeni Microsoft Edge Drop hakkında ne düşünüyorsunuz, böyle bir özelliği kullanmayı tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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