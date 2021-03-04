Microsoft Excel: Yeni Özellikler Kazanmaya Başladı - Son Dakika

Microsoft Excel, Web sürümü için birkaç yeni özelliği resmi olarak kendi sayfasında duyurdu. Özellikle, bu güncelleme çalışma sayfasında daha kolay gezinme, çoklu aralık seçimi için destek, sürüm geçmişi desteği ve daha fazlasını kullanıcıları için sağlamaktadır.

Microsoft'un konu hakkında yaptığı açıklamaya göre; "Web için Excel'de müşterilerimizi daha hızlı, daha sorunsuz ve daha zengin deneyimlerle memnun etmek, Excel ekibimiz için ödün vermeyen bir hedeftir. Kısa süre önce çalışma kitaplarını açma, bir çalışma kitabında gezinme ve diğer etkileşimleri sizin için daha hızlı ve sorunsuz hale getirmek için performansı iyileştirmesi yaptık." Şirket ayrıca gelecekte Excel için daha fazla özellik yayınlayacağını iddia ediyor.

Microsoft Excel Yeni Özelliklerinin Ayrıntıları

İşte yeni özelliklerin ayrıntıları;

Daha kolay çalışma sayfası gezintisi: Birden çok çalışma sayfası içeren bir Excel çalışma kitabını açarken, artık doğrudan istediğiniz çalışma sayfasına geçebilirsiniz. Sol alt köşedeki yeni Tüm Sayfalar düğmesini tıklamanız ve ardından çalışma sayfanızı seçmeniz yeterlidir.

Çoklu aralık seçimi: Artık birbirine bitişik olmayan birden çok aralık seçebilir ve rengi doldurabilir veya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz kadar aralık seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun. Aşağıdaki örnek, bitişik olmayan iki sütunu nasıl seçebileceğinizi ve koşullu biçimlendirmeyi nasıl uygulayabileceğinizi göstermektedir.

Yakınlaştırma/ uzaklaştırma: Web için Excel artık yakınlaştırma/ uzaklaştırma için birçok yolu desteklemektedir. Verilerinizi yakından görmek için yakınlaştırın veya çalışma sayfanıza genel bir bakış için uzaklaştırın:

Dokunmatik ekranı veya izleme dörtgenini yakınlaştırmak için sıkıştırın/ uzatın

Ctrl + fare tekerleği

Ctrl Alt +/- tuşu

+/- düğmesini tıklayın

Sağ alt köşede % 25 ile % 200 arasında önceden tanımlanmış bir yakınlaştırma düzeyi seçin.

Varsayılan olarak Excel klavye kısayolları: Web için Excel artık varsayılan olarak klavye (Alt, Ctrl-1, Ctrl-Shift-A vb.) kısayollarınızı desteklemektedir. Excel klavye kısayollarının listesini görmek için, Yardım sekmesine tıklayın ve Klavye Kısayolları'nı seçin - Tarayıcı kısayollarını geçersiz kıl varsayılan olarak işaretlidir.

Sürüm geçmişi: Artık Excel dosyanızın önceki sürümlerini sürüm geçmişini kullanarak görüntüleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Sizinle işbirliği yapan diğer kişilerin çalışma kitabındaki etkinlikleri izleyin ve gerekirse, Seç Dosya> Bilgi> Sürüm Geçmişine geçiş yapın.

Bölgesel ayarlar: Tarih/ saat, sayı ve para birimi biçimlerinizi birkaç şekilde ayarlamak için artık Web için Excel'de bölge ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Dosya> Seçenekler> Bölgesel Biçim Ayarları'nı seçin veya

Sayı Biçimi açılır listesini> Daha Fazla Sayı Biçimi… öğesini seçin.