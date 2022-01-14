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Microsoft, iş yerindeki taciz ve cinsiyet ayrımcılığına karşı inceleme başlatıyor - Son Dakika

Microsoft, iş yerindeki taciz ve cinsiyet ayrımcılığına karşı inceleme başlatıyor

14.01.2022 11:26
Microsoft, iş yerindeki taciz ve cinsiyet ayrımcılığına karşı inceleme başlatıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, işyerindeki cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin inceleme başlatacağını duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, işyerindeki cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin inceleme başlatacağını duyurdu.

İnceleme kararı, şirketin 30 Kasım'daki yıllık toplantısında, hissedarların yaklaşık yüzde 78'inin iş yerinde cinsel taciz şikayetlerinin ele alınması için oy kullanmasının ardından geldi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, yaptığı açıklamada, inceleme raporunun sadece söz konusu durumu gözden geçirmeye değil, aynı zamanda çalışanların deneyimlerini iyileştirmeye katkı sunacağını kaydetti.

Microsoft Yönetim Kurulu'nun, şirkette incelemeyi yürütmek üzere hukuk firması Arent Fox'u kiralayacağı aktarıldı.

Kamuya açık inceleme raporunun, şirketin taciz ve ayrımcılığa karşı politikaları ve mevcut durumun bir değerlendirmesini içereceği kaydedildi.

Microsoft'tan, Associated Press ajansına e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bir kadının, şirketin eski CEO'su Bill Gates ile 2000 yılından bu yana ilişki yaşadığını söylemesi üzerine, şirketin yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, kadın çalışanın iddiayı 2019 sonunda ortaya attığı, şirketin detaylı soruşturma için bir hukuk firmasından yardım aldığı kaydedilmişti.

Wall Street Journal, geçen yıl Microsoft'taki yönetim kurulu üyelerinin, Gates'in bir kadın çalışanla olduğu iddia edilen uygunsuz bir ilişkiyi araştırırken Gates'i görevden aldığını ortaya çıkarmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Microsoft, iş yerindeki taciz ve cinsiyet ayrımcılığına karşı inceleme başlatıyor - Son Dakika


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