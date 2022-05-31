Mıcrosoft Teams Metaverse Evreninde

Korona vakalarının yoğun olduğu dönemde online eğitim ve uzaktan çalışma süreçlerine geçilmesi ile çevrimiçi buluşma ortamları önem kazanmaya başladı.

Microsoft'un geliştirmiş olduğu Teams uygulaması kuşkusuz bu uygulamalarından başında gelmekte. Birçok eğitim kurumu ve şirket tarafından sıklıkla tercih edilen bu uygulama özellikle pandemi döneminin etkisi ile kısa süre içinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Microsoft şirketi geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Meta'nın (eski adıyla Facebook) artırılmış gerçeklikli ofis uygulamasına rakip olacak Microsoft Teams özelliğini tanıttı.

Microsoft geliştirmiş olduğu yeni özellikte Teams uygulaması üzerinden metaverse evreninin kapılarını aralıyor. Bu özellik sayesinde metaverse için oluşturduğumuz üç boyutlu karakterler diğer bir adıyla avatarlar ile online toplantılara katılmamız mümkün olacak.

Microsoft sunmuş olduğu bu yeni özellik sayesinde çevrimiçi toplantıların bir noktadan sonra sıkıcı ve odaklanması zor hale gelmesi sorunsalına da bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Bize çok benzeyen dijital kopyalarımızı ya da kendi zevklerimize göre oluşturduğumuz avantarlarımızı bizim hareketlerimizi birebir yansıtacak şekilde toplantılara dahil edip diğer katılımcılara gösterecek.

Kullanılan yapay zeka teknolojisi sayesinde yaptığımız tüm hareketler doğru bir şekilde animasyon olarak oluşturulan bu sanal karaktere yansıtılacak.

Oluşturulan bu sanal karakterleri görmek için bir VR gözlüğe ihtiyaç duyulmayacak çünkü bu avatarlar iki boyutlu olarak da toplantıya yansıtılacak. Eğer kullanıcının VR gözlüğü varsa bu şekilde metaverse avatarları üç boyutlu olarak gözlemlenebileceğinden dolayı daha gerçekçi bir toplantı ortamı yaratılabilecek. Microsoft bu metaverse özelliğini Teams uygulamasına entegre ederken Mesh uygulamasını kullanacak.

Mesh ile entegre olarak çalıştığından dolayı yeni eklenecek olan bu özelliğin ismi "Mesh for Teams" olarak adlandırılıyor. Bu özellik sayesinde farklı fiziksel konumlarda yer alan kişilerin paylaşılan holografik deneyimlere katılmasına olanak tanıyan Microsoft, Mesh'in karma gerçeklik özelliklerini, insanların sanal toplantılara katılabileceği, sohbet gönderebileceği, paylaşılan belgeler üzerinde iş birliği yapabileceği ve daha fazlasını sunan Teams'in üretkenlik araçlarıyla birleştirecek.

MINECRAFT DA METAVERSE

Peki bu bahsettiğimiz Microsoft Mesh tam olarak nedir?

Teams gibi bir çevrimiçi toplantı uygulaması metaverse evrenine taşınırken neden Microsoft Mesh'e ihtiyaç duyuyor? Microsoft Mesh bir karma gerçeklik platformudur.

Microsoft bu uygulama sayesinde sanal dünyada buluşmayı bambaşka bir hale getiriyor. Buluşmaya, daha önce oluşturduğunuz 3D avatarınız ya da 360 holoportasyon teknolojisi ile fotogerçekçi görüntünüzü, eş zamanlı Mesh platformuna aktarıp katılabiliyorsunuz. Yakınlık ve mekansal ses, insanların birbirlerine göre nerede olduklarını bilmelerini sağlar. Kullanıcılar, görüntüledikleri 3D içeriği birlikte görselleştirebilir ve üzerine açıklamalar ekleyebilir.

Microsoft, Teams uygulamasında hayata geçirmek istediği bu yeni gerçeklik teknolojisinin benzerini aynı zamanda oyunlar ve konsollarda da kullanacak. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın ifadelerine göre şirket şu anda metaverse benzeri uygulamaları oyunlara ve Xbox'a entegre etmeye odaklanıyor.

Nadella, yaptığı açıklamalarda VR headset gibi giyilebilir teknolojilerle desteklendiği takdirde oyuncuyu tamamen başka bir evrene götürecek oyunlardan bahsetmiştir. Teknoloji devlerinden birisi olan Microsoft'un CEO'sunun bu konudaki sözleri şu şekildedir:

"Bu alanda oyunlarla ilgili şeyler yapacağımızı kesinlikle bekleyebilirsiniz. Halo'yu bir oyun olarak ele aldığınızda bu oyun, bir 'metaverse'tür. Minecraft da bir metaverse, Flight Simulator da. Bugün iki boyutlu olabilirler, ancak asıl soru şu: Tamamen 3D bir dünyaya entegre edilebilirler mi? Bizim planımız kesinlikle bunu gerçekleştirmek doğrultusunda."

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