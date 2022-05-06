Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik! - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik!

06.05.2022 20:26
Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik!

Microsoft ve Volkswagen, ortak bir çalışma planıyla otomobil sürüş deneyimini sanal gerçeklik gözlükleriyle arttırmak istiyor.

Metaverse kavramıyla birlikte popüler hale gelen sanal gerçeklik gözlüklerine olan eğilim artıyor. Microsoft, HoloLens adını verdiği sanal başlık serisinin ikinci versiyonunu 2019'un Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurmuştu. Şirket, HoloLens 2 sanal başlığının yelpazesini genişletmek için Volkswagen ile ortak hareket edecek.

Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!

HoloLens 2, Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobil ortamına geliyor

Microsoft ve Volkswagen, 2018'den beri HoloLens 2'nin yolda kullanılmasını sağlayacak bir "hareketli platform" programı üzerinde çalışıyordu. HoloLens teknolojisi, zorlu ve hareketli ortamlarda kullanıma uygun olarak üretilse de otomobil sürüşlerinde verimli çalışmıyordu.

Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik!

İki büyük şirket, artırılmış gerçeklik (AR) başlığı HoloLens'i ulaşıma getirmek için yeni bir ortak çalışma planı duyurdu. HoloLens 2, bir bakıma insanın çevredeki ortamı deneyimleme şeklini taklit etmek için tasarlandı. Eğer ortaklık amacına ulaşırsa, HoloLens 2, trafikte de kullanılabilecek.

Öte yandan serinin devamı olması beklenen HoloLens 3 başlığı, kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. İlk olarak önemli kaynaklar tarafından geliştirme süreci devam eden HoloLens VR başlıklarının 3. versiyonunun iptal edildiği bilgisi söylenmişti.

Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik!

Şirket, bu söylentilerin ardından geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaparak HoloLens 3 çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini belirtti. Öyle ki bazı kaynaklara göre Microsoft ve Volkswagen ortaklığı, serinin üçüncü versiyonunda da devam edecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Son dakika: Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Son dakika: Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Son dakika! Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı Son dakika! Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Mobil Dünya Kongresi, Volkswagen, Microsoft, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik! - Son Dakika


Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:32:50. #1.12#
SON DAKİKA: Microsoft ve Volkswagen ortaklığı ile otomobilde sanal gerçeklik! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement