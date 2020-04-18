Mide kanamasından yaşamını yitiren profesör toprağa verildi - Son Dakika

KARABÜK Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Er, mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Er'in cenaze namazında sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu.

Mide kanaması şüphesiyle sabah saatlerinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Mustafa Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Prof. Dr. Mustafa Er'in cenazesi, Safranbolu Aile Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, meslektaşları, ailesi ve akrabaları katıldı. Er'in cenazesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Polis ekipleri tören alanında bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarırken, sosyal mesafe kuralının çiğnenmemesi için alandaki vatandaşların bir kısmı tören alanının dışına çıkartıldı. Cenazeye katılanlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Mustafa Er'in cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.