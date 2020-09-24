Midyat Kaymakamı Dundar'dan, Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, berber, fırın, market ve pastanede alınan Kovid-19 tedbirlerini inceledi.

Esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi alan Kaymakam Dundar, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemiyle mücadelede bilinçli olmanın önemine işaret eden Dundar, Kovid-19'dan korunmak için temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Dundar'a, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Esnaf Odası Başkanı Tacettin Avcı ile Zabıta Müdürü Ahmet Bayar da eşlik etti.