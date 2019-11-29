Son Dakika Haberleri: Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti
Son Dakika Güncel Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti - Son Dakika

Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti

7 saat önce

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 10 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti, System.String[]

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 10 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.


Kapalı spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye çıkan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, özellikle terörle mücadelede iç güvenliğin sağlanması noktasında güvenlik korucularının istihdam edildiğini söyledi. Kaymakam Dündar, "Coğrafyamız kadimden beri mücadelelere sahne olmuş ve halen bugün bile mücadele veriyoruz. Bu mücadeleler uğrunda nice şehitler verdik, nice gaziler verdik bu vesileyle mukaddesat uğruna şehit olan canını siper eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat uzun ömürler diliyorum. Bunların görevi sadece terörle mücadele ile sınırlı değil, aynı zamanda yaşadığınız köylerde, mahallelerde başta uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılıkla mücadele, hayvan hırsızlığı ile mücadele bilumum asayiş olaylarıyla mücadelede yine sizlerden beklenti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu işlerinizi yaparken de güvenlik kuvvetlerimizin tabii olduğu disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeden bunu yapmanızı bekliyoruz. Rabbım tüm güvenlik kuvvetlerimizi her türlü kazadan, beladan, her türlü düşman tuzaklarından muhafaza etsin" dedi.


Tören, korucuların yemin etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.


Törene Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Taner Ercivan, korucular ve aileleri katıldı. - MARDİN

Tekin Dündar, Jandarma, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:23:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]