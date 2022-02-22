Midyatlı öğrenciler, Mardin'i gezdi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mardin'i Keşfediyoruz Projesi kapsamında Midyat ilçesindeki öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.
Proje kapsamında ilçelerde okuyan lise öğrencilerine yönelik eğitim, sinema, eğlence, tarih gezisi etkinlikleri devam ediyor.
Midyat Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri de proje kapsamında misafir edildi.
Gezi, Gençlik Merkezi, Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Hatuniye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Kültür Sokağını gezen öğrenciler, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi.
Proje, eğitim ve öğretim süresi boyunca devam edecek.
Kaynak: AA
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