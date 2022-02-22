Midyatlı öğrenciler, Mardin'i gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Midyatlı öğrenciler, Mardin'i gezdi

22.02.2022 17:30
Midyatlı öğrenciler, Mardin'i gezdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mardin'i Keşfediyoruz Projesi kapsamında Midyat ilçesindeki öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mardin'i Keşfediyoruz Projesi kapsamında Midyat ilçesindeki öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Proje kapsamında ilçelerde okuyan lise öğrencilerine yönelik eğitim, sinema, eğlence, tarih gezisi etkinlikleri devam ediyor.

Midyat Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri de proje kapsamında misafir edildi.

Gezi, Gençlik Merkezi, Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Hatuniye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Kültür Sokağını gezen öğrenciler, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi.

Proje, eğitim ve öğretim süresi boyunca devam edecek.

YORUMLAR
500
Mardin'de 'Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı' açıldı Mardin'de 'Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı' açıldı Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyatlı öğrenciler, Mardin'i gezdi - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Midyatlı öğrenciler, Mardin'i gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement