Migros İşçilerine Destek

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) yapılan açıklamada, Migros depo işçilerinin yanında oldukları ifade edilerek, "Migros depo işlerinin; 'Net yüzde 50 zam, kadrolu çalışma, promosyonlar işçilere, vergiyi patron ödesin' talepleri bir an önce karşılanmalı, haksız ve hukuksuz uygulamalar, işten çıkarmalar ve gözaltılara son verilmelidir" dedi.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi Migros işçilerinin 23 Ocak'ta başlattığı iş bırakma eylemi birçok depoda sürüyor. Yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamazken, 141 işçi de eylemler nedeniyle işten çıkarıldı.

KESK'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Migros depo işlerinin; 'Net yüzde 50 zam, kadrolu çalışma, promosyonlar işçilere, vergiyi patron ödesin' talepleri bir an önce karşılanmalı, haksız ve hukuksuz uygulamalar, işten çıkarmalar ve gözaltılara son verilmelidir! KESK olarak, Migros depoda DGD-SEN üyesi işçilerin emeğin hakları için yürütmüş olduğu direnişini selamlıyor, dayanışmayı büyütüyor, tüketimden gelen gücümüzü kullanma çağrısını yineliyoruz" denildi.