Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Migros İşçilerine Destek Eylemi

02.02.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Migros depo işçilerine yüzde 50 zam talebi için eylem yapıldı. Boykot çağrısı yapıldı.

(ANKARA) – Ankara'da Migros depo işçilerinin yüzde 50 zam talebine destek amacıyla düzenlenen eylemde konuşan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) temsilcisi Hümay Batur, "Buradan tüm kamuoyunu Migros'u boykot etmeye davet ediyoruz. Alışveriş yapmayın, kasa kilitleyin. Migros'u boykot edin, depo işçisinin sesini ve taleplerini yükseltin" dedi.

Migros depo işçilerinin taleplerine destek amacıyla Ankara'da eylem düzenlendi. Emek ve Demokrasi Güçleri ile DGD-SEN üyeleri, Çankaya Ziya Gökalp Caddesi'ndeki Migros mağazası önünde bir araya geldi. Eylemde, "Direnen Migros işçisi kazanacak", "Krizin faturası patronlara" ve "İnsanca bir yaşam istiyoruz" sloganları atıldı.

Eyleme DEM Parti milletvekilleri İbrahim Akın ve Mahmut Dündar da destek verdi.

Eylemde ilk olarak Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mehmet Aydoğdu konuştu. Emekçilerin zam ve vergi yükü altında her geçen gün daha fazla yoksullaştırıldığını belirten Aydoğdu, Migros depo işçilerinin 23 Ocak'ta başlattığı direnişin sefalet koşullarına karşı bir itiraz olduğunu söyledi. Aydoğdu, Migros'un lojistik alanında çalışan taşeron işçilerin, yüzde 28'lik zam dayatmasına karşı yüzde 50 zam talebiyle mücadele ettiğini ifade etti ve farklı sektörlerden emekçilerin de bu direnişi sahiplendiğini vurguladı.

Aydoğdu, Migros'un 26 Ocak'ta binlerce işçiyi kadrolu olarak işe aldığını açıkladığını ancak aynı süreçte çok sayıda işçinin kısa mesajla işten çıkarıldığını belirterek, işçilerin Kod 49 kapsamında işten çıkarılması nedeniyle işsizlik maaşı ile kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamadığını kaydetti.

"Bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz"

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) temsilcisi Hümay Batur ise Migros'un her yıl rekor karlar açıkladığını, buna karşın işçilere "sefalet ücreti" dayattığını söyledi. Batur, "Migros patronu her yıl rekor karlar açıklarken, bize mahküm ettiği bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Yüzde 28 sefalet ücretidir, yoksulluk ücretidir. Talebimiz net: Yüzde 50 zam, insanca yaşamın asgari sınırıdır" dedi.

Depo işçilerinin taleplerini duyurmak için Migros'un da bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılan eylemleri hatırlatan Batur, bu süreçte sendika yöneticileri ve işçilerin gözaltına alındığını belirtti. Batur, Migros yönetiminin işçileri haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkardığını savunarak, taşeron çalışma ve "sarı sendika" uygulamalarına tepki gösterdi.

"Migros'u boykot edin"

Batur, mağaza ve market çalışanlarından da şikayetler aldıklarını ifade ederek, "Buradan tüm kamuoyunu Migros'u boykot etmeye davet ediyoruz. Alışveriş yapmayın, kasa kilitleyin. Migros'u boykot edin, depo işçisinin sesini ve taleplerini yükseltin" çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ankara, Migros, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş
Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama Yaralılar var Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama! Yaralılar var

20:42
Epstein dosyalarında “Karanlık“ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
20:26
Fenerbahçe’ye Kocaelispor karşısında kötü haber
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 21:08:34. #7.11#
SON DAKİKA: Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.