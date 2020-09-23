Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi - Son Dakika

Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi

Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Özgün Markalar yarışmasında...

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Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Özgün Markalar yarışmasında iki "Mükemmellik Ödülü" kazandı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, dünya çapında 4 bin 500'den fazla üyesi bulunan PLMA'nın Uluslararası Özgün Markalar yarışmasının kazananları, PLMA tarafından yayınlanan basın bültenleri ile uluslararası basına duyuruldu.

Verdiği ödüllerle perakendecilerin özgün markalı ürünlerinde kalite ve yenilik açısından bilinirlik kazanmalarını destekleyen PLMA, Migros'u iki kategoride birden ödüle layık gördü.

Bu yıl 23 ülkeden 70 perakendecinin yaklaşık 550 ürünle başvuru yaptığı yarışmada ürünler, PLMA'nın uluslararası jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Migros'un "un ve temel pişirme malzemeleri" kategorisindeki M Life glutensiz un ve "kadın bakım" kategorisindeki Migros ultra hijyenik ped ürünleri; görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek "Salute to Excellence Awards" almayı başardı.

Jüri üyeleri, Migros'un son zamanlarda sadece gluten hassasiyeti olanların değil, sağlıklı yaşam trendiyle glutensiz ürünleri tercih eden müşterileri için ürettiği M Life glutensiz unu "en iyi ürün, iyi fiyat, çok iyi lezzet, ambalaj paketinde çok iyi iletişim ve çok iyi konsept, çok iyi lezzet" şeklinde yorumlarken, bambu içerikli ve saflaştırılmış formülü ile dikkati çeken, ayrıca renklendirici, paraben ve parfüm içermeyen Migros ultra hijyenik ped için "kalitesine göre fiyatı inanılmaz, yenilikçi bir ürün ve iyi konsept ve uygun fiyat" değerlendirmesi yaptı.

"Her bir kalem ürünün arkasında son derece titiz bir çalışma süreci var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros'ta Ürünleri Grup Müdürü Sena Erol Özdemir, Migros'un özgün marka yatırımında da Türk perakende sektörüne liderlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özgün marka ürünlerimiz; kalitesi, tadı, besin değeri ve hijyeni ile tüketicinin güvenerek kullanabileceği, en uygun fiyatlı ürünler. Her bir kalem ürünün arkasında son derece titiz bir çalışma süreci var. Rafa kendi markamızla koyduğumuz bir ürünü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yüzlerce parametrede analiz ediyoruz. Özgün markalı ürün stratejimizin bir ayağı da fiyat konusu. Tüm özgün markalı ürünlerimiz için en iyi fiyat politikamızı tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Özgün markalı ürünlerin yalnızca Migros'un yüksek kalite standartlarına uygun olmasını yeterli bulmuyoruz. Tüm bu denetimlerinden sonra 350 kişilik Migros Tüketici Paneli vasıtasıyla ürünlerimizin tüketiciler tarafından da denetlenmesini sağlıyoruz. Tüketicilerimizden aldığımız geri bildirimlerle ürünlerimizi daha da iyileştiriyoruz. Sadece Migros'ta çatısı altında topladığımız ürünlerimizle tüketicilerimizin tüm ihtiyaç birimlerinde taleplerine cevap verecek ürünler geliştiriyoruz. Migros markalı ürünler temel gıdaların yanında, meyve suyundan bisküviye, sıvı bulaşık deterjanı ve ahşap temizleyiciye kadar yüzlerce ürünü kapsıyor. M işaretli ürünlerle başladığımız özgün marka yolculuğumuz boyunca yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizden tam not aldık, aldığımız ödüllerle de bunu pekiştirdik."

MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros, özgün markalardaki başarısını PLMA'da bir kez daha tescilledi - Son Dakika Ekonomi

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