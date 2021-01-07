Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı - Son Dakika

Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı

07.01.2021 19:19
Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı, System.String[]

CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı.

CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı.

CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, "CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaşmış bulunmaktadır. Bu karar, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alınmıştır. Bu kapsamda CarrefourSA'nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, Kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu'na İzin Başvurusu yapılacaktır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.

CarrefourSA'nın temel önceliği müşterilerine en doğru şekilde hizmet ve ürün sağlayabilmektir ve bu hedef doğrultusunda şekillenen yatırım ve büyüme stratejisi verimlilik odağıyla devam edecektir. Migros müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına devam etmektedir" denildi.

CarrefourSA'nın Kamuyu Aydınlat Platformu açıklamasında, "Şirketimizin stratejik optimizasyon hedefleri ve verimlilik kriterleri doğrultusunda; Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimiz tarafından, işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır. Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı

MİGROS TİC. A.Ş., Rekabet Kurulu, CarrefourSA, Karar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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