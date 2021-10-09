Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak; BİM, A-101, Şok, Migros ve Carrefoursa'nın yer aldığı 5 büyük zincir marketin 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kaç kere habere konu olduğunu analiz etti. Söz konusu dönemde BİM, açık ara zirvede yer aldı.
Habermetre'nin hazırladığı verilere göre, BİM 5.455 kez habere konu olarak listede en başta yer aldı. BİM haberlerinin okunma sayısı ise 4.538.285 oldu. BİM'i takip eden market zinciri ise Migros oldu. 4.276 kez habere konu olan Migros, 3.809.078 okunma sayısına ulaştı.
Şok market ise listeye üçüncü sıradan girdi. 3.719 kez haber olan Şok marketin okunma sayısı ise 2.906.621 oldu. Bir başka market zinciri Carrefoursa da listeye dördüncü sıradan girdi. 2.896 kez habere konu olan Carrefoursa 2.612.781 okunma sayısına ulaştı.
En çok market şubesine sahip olan marketlerden olan A-101 ise 5 büyük market arasında en son sırada yer aldı. 2.721 kez haber olan A-101 1.112.625 kez okundu.
Son Dakika › Ekonomi › 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi