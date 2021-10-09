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5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu - Son Dakika

5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

09.10.2021 18:03

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, "BİM, A-101, Şok, Migros ve Carrefoursa" gibi 5 büyük marketin 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kaç kez habere konu olduğunu analiz etti. Bu rapora göre BİM açık ara zirvenin sahibi olurken, onu sırasıyla Migros, Şok, Carrefoursa ve A-101 takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak; BİM, A-101, Şok, Migros ve Carrefoursa'nın yer aldığı 5 büyük zincir marketin 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kaç kere habere konu olduğunu analiz etti. Söz konusu dönemde BİM, açık ara zirvede yer aldı.

BİM BİRİNCİ, MİGROS İKİNCİ OLDU

Habermetre'nin hazırladığı verilere göre, BİM 5.455 kez habere konu olarak listede en başta yer aldı. BİM haberlerinin okunma sayısı ise 4.538.285 oldu. BİM'i takip eden market zinciri ise Migros oldu. 4.276 kez habere konu olan Migros, 3.809.078 okunma sayısına ulaştı.

ŞOK ÜÇÜNCÜ, CARREFOURSA DÖRDÜNCÜ

Şok market ise listeye üçüncü sıradan girdi. 3.719 kez haber olan Şok marketin okunma sayısı ise 2.906.621 oldu. Bir başka market zinciri Carrefoursa da listeye dördüncü sıradan girdi. 2.896 kez habere konu olan Carrefoursa 2.612.781 okunma sayısına ulaştı.

A-101 LİSTEYE BEŞİNCİ SIRADAN GİRDİ

En çok market şubesine sahip olan marketlerden olan A-101 ise 5 büyük market arasında en son sırada yer aldı. 2.721 kez haber olan A-101 1.112.625 kez okundu.

MİGROS TİC. A.Ş., CarrefourSA, Eylül, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu - Son Dakika
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