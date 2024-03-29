CarrefourSA ile Tez Koop İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

CarrefourSA Sabancı Ticaret Merkezi AŞ ile Tez Koop İş Sendikası arasında, yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yürürlük süresi 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2026 olan toplu iş sözleşmesine göre, tüm ücretlere birinci yıl için yüzde 58 artış yapıldı.
Ücret zammının ardından, aylık çıplak ücretlere kıdeme göre 350 ila 1450 lira arasında kıdem zammı eklenmesi kararlaştırıldı.
Böylece, çalışanlara kıdemleri dikkate alınarak birinci yılda yapılan ücret zammı yüzde 61 ile yüzde 69 arasında oldu. Bununla birlikte, çalışanlara 120 günlük ücretleri tutarında toplam 4 ikramiye verilecek.
Sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında çalışanlara yıllık enflasyon oranında ücret zammı uygulanacak.
"Her ay 1000 lira gıda yardımı yapılacak"
Tez Koop İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, sözleşmeyle çalışanların sosyal haklarında da önemli artışlar yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Kıdem fark etmeksizin tüm işçilere her ay 1000 lira gıda yardımı yapılacak, yakacak yardımı, izin yardımı, bayram yardımı tutarları yüzde 80 ile yüzde 100 arasında, evlenme, doğum, ölüm, eğitim yardımı gibi olaya bağlı sosyal yardımlar ise yüzde 65 ile yüzde 100 gibi değişen oranlarda artış yapıldı. Bununla birlikte, kasa tazminatı yüzde 74 oranında artırıldı. Meslek gruplarına, depoda çalışan mal kabul ve forklift elemanları da eklendi. Depo çalışanlarına verilen görev ödeneği yüzde 70 yükseltildi."
"Üyelerimizin refahı olmaya devam edeceğiz"
CarrefourSA işçisi üyeleri için yeni kazanımlar elde etmeye, çalışma koşullarını ve refahı iyileştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:
"Yüksek enflasyon, faizler, kredi kartı kısıtlamaları perakende sektörünü etkiliyor. Böyle bir ortamda üyelerimizi enflasyonun yıkıcı etkisinden koruyan iyi bir sözleşmeye imza attık. Perakende sektöründe imzalanan diğer toplu iş sözleşmelerini göz önünde bulundurduğunda bu daha net şekilde görülüyor. Gerçek ve mücadeleci sendikacılık anlayışına sahip tüm üyelerimize ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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