Marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti!

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Türkiye'de hem enflasyon rakamlarının yüksekliği hem de dolar kurundaki dalgalanmalar, market fiyatlarına yansımıştı. Ancak marketlerde hızlı fiyat artışıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, duruma isyan etmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu, marketlere 2,7 milyar TL'lik ceza kesti. Kurum, bugün cezanın gerekçesini de açıkladı. Buna göre marketlerin fiyat artışı yaşanmadığı dönemde, tedarikçiler aracılığıyla tüketiciler aleyhine fiyat yükseltildiği tespit edildi.

SORUŞTURMANIN GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI

Konuya ilişkin Kurul, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararını internet sitesinde yayımladı.

"TÜKETİCİ ALEYHİNE FİYATLARDA OYNAMA YAPILDI"

Gerekçeli kararda, Yeni Mağazacılık AŞ (A 101), BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı ifadesine yer verildi. Ayrıca yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı belirtildi. Kurum, karar gerekçesinin devamında fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığını bildirdi.

REKABET KANUNUNU İHLAL ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabet Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettiklerine karar verildi.

İNCELEMEYE ALINAN 23 İŞLETMEYE CEZA YOK

Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda, BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira, Şok Marketler Ticaret AŞ'ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira, Yeni Mağazacılık AŞ'ye 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

PARA CEZASI YAĞMIŞTI

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ'ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca "perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle" ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesilmişti.