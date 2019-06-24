Mikail Özerler'den altın madalya
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Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.
Belarus
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:58
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa
Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.
Rakibini altın skorda yenen Mikail Özerler, altın madalyanın sahibi oldu.
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