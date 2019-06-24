Son Dakika Haberleri: Mikail Özerler'den altın madalya
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Mikail Özerler'den altın madalya

27 dakika önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.

Mikail Özerler'den altın madalya, System.String[]
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.

Rakibini altın skorda yenen Mikail Özerler, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:58 
Avrupa, Belarus, Güncel
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