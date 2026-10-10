Mike Tyson'dan Trump'a açık destek! Mitingde dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Mike Tyson'dan Trump'a açık destek! Mitingde dikkat çeken sözler

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Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini açıkça gösterdi. Beyaz Saray'ı ziyaret ettikten sonra Trump'ın New York'taki mitingine katılan Tyson, kendisini bizzat başkanın davet ettiğini söyledi. Ünlü boksörün Trump'a yönelik "Donald Trump gibi bir başkan olmasaydı burada olmam mümkün değildi" sözleri dikkat çekti.

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki mitingine katılarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Efsane boksör, Trump'a teşekkür ederken Beyaz Saray ziyaretinin de başkanın davetiyle gerçekleştiğini belirtti.

MİKE TYSON, TRUMP'IN MİTİNGİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Boks dünyasının efsane isimlerinden Mike Tyson, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Eski dünya ağır sıklet şampiyonu, cuma günü Beyaz Saray'ı ziyaret ettikten sonra Trump'ın New York'taki mitingine katıldı. Tyson'ın Trump'a açık destek vermesi, etkinliğin dikkat çeken anlarından biri oldu. Yıllarca ringlerde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ünlü boksör, bu kez siyasi bir etkinlikte yaptığı açıklamayla öne çıktı.

Mike Tyson'dan Trump'a açık destek! Mitingde dikkat çeken sözler

"DONALD TRUMP GİBİ BİR BAŞKAN OLMASAYDI BURADA OLAMAZDIM"

Mitingde konuşan Mike Tyson, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek kendisine yönelik desteğini dile getirdi. Ünlü boksör, "Donald Trump gibi bir başkan olmasaydı burada olmam mümkün değildi. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Tyson'ın sözleri, Trump'a yönelik desteğini açıkça ortaya koyarken iki ismin birlikte katıldığı etkinliğin de öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

"BAŞKAN BENİ DAVET ETTİ"

Mike Tyson, Beyaz Saray ziyaretinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin de açıklama yaptı. Ünlü boksör, "Başkan beni davet etti" diyerek Donald Trump'ın çağrısı üzerine Beyaz Saray'a gittiğini belirtti.

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