"Mikrofon Senin" adlı şiir yarışması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Mikrofon Senin' adlı şiir yarışması - Son Dakika

"Mikrofon Senin" adlı şiir yarışması

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Mikrofon Senin" adlı, vatan sevgisi ve kahramanlık konulu şiir yarışması düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Mikrofon Senin" adlı, vatan sevgisi ve kahramanlık konulu şiir yarışması düzenlendi.


Öğrencilerin Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneği geliştirmek, şairleri tanıtmak ve şiirlerini sevdirmek; öğrencilere toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak, vatan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlenen yarışma Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.


Öğrencilerin birbirinden güzel şiirleri seslendirdikleri program yaklaşık 5 saat sürdü. Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir kendisi de bir şiir okudu. Katılan tüm öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç tarafından belge verilip, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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