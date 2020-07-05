Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe - Son Dakika

Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya iki takım da dengeli başladı.

23. dakikada gelişen konuk ekip atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden sağ ayağıyla yaptığı düzgün aşırtma vuruşla Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Laziolu Radu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesine penaltı çalınırken, Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü İbrahimovic, 34. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.


Milan'da son haftalardaki performansıyla takımı taşıyan Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi Lazio gol arasa da konuk Milan, 59. dakikada Rebic ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Milan başkent deplasmanında Lazio'yu 3-0 yendi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, puanını 46'ya çıkartarak, 6. basamakta yer aldı. Milan, pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde şu ana kadar oynanan 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde ikinci sırada bulunan Lazio ise konuk ettiği Milan'a kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Lider Juventus'un 3 puanla kapattığı haftayı, Lazio puansız geçince liderle ikinci arasındaki puan farkı da 7'ye çıktı.


Juventus'un ardından 68 puanla ikinci sırada yer alan Lazio, pandemi sonrasındaki dönemde oynadığı 4. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.

Sassuolo'da Mert Müldür'den bir gol daha


Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Mert Müldür de ligde üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı.


Lecce'yi ağırlayan Sassuolo, maçın henüz 5. dakikasında Caputo ile 1-0 öne geçti. Lecce, 27. dakikada Lucioni ile skorda dengeyi kurdu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.


Ev sahibi takım, Berardi'nin 63. dakikada penaltı golüyle bir kez daha öne geçerken, bu golden 4 dakika sonra Lecce, Mancosu'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.


78. dakikada Boga ile 3-2 tekrar üstünlüğü yakalayan Sassuolo'da maçın skorunu tayini eden golü, 83. dakikada Mert Müldür attı.

Serie A'daki ilk gol sevincini geçen hafta Fiorentina karşısında yaşayan Müldür, üst üste ikinci maçında ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Sassuolo, Lecce'yi 4-2 yenerek, puanını 40'a yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Lecce ise pandemi sonrasındaki dönemde peş peşe 4. yenilgisini yaşadı ve 25 puanla 18. sırada kaldı.

İtalya Serie A, Sassuolo, Lazio, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe - Son Dakika Spor
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