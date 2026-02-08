Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İlk Gün Zirvesi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk günün madalya sıralamasında İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı.

İtalya'daki oyunların ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.

Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.

Şu ana kadar 8 ülkenin madalyasının bulunduğu oyunlarda, ilk günün ardından madalya dağılımı ve sıralama şöyle oluştu:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 İtalya 1 1 1 3 Japonya 1 1 1 3 Norveç 1 1 1 3 4 İsveç 1 1 - 2 5 İsviçre 1 - - 1 6 Slovenya - 1 - 1 7 Kanada - - 1 1 Çin - - 1 1

Kaynak: AA