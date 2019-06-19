Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun öncülüğünde ve fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın çekimleriyle hazırlanan "Milano ve Türkler: Portreler" adlı fotoğraf sergisi Milano'da açıldı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun öncülüğünde ve fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın çekimleriyle hazırlanan "Milano ve Türkler: Portreler" adlı fotoğraf sergisi Milano'da açıldı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu binasında açılan sergide, Milano'da yaşayan aşçı, terzi, şoför, oto tamircisi, modacı, avukat gibi mesleklerle uğraşan 19 Türk vatandaşının fotoğrafları yer aldı.

Serginin "ilk olma ve yeni bir moda yaratma" iddiasında olduğunu aktaran Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sergi, yurt dışı temsilciliklerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel etkinliklerin genel yapısı dışında kalıyor." dedi.

Alışılmışın dışında, başka bir kültürel faaliyet yapmak hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Uludüz, fiilen görev yaptığı yerin, orada yaşayan Türklerin ve kentin birlikte kullanıldığı bir sergi hazırladıklarını ifade etti.

Yurt dışı temsilciliklerinde ilk defa böyle bir kültürel ve sanatsal etkinlik yapıldığını belirten Uludüz, "Belki de bu ve bundan sonra devam edeceğimiz diğer etkinliklerimizle yeni bir moda yaratırız. Bir bakmışsınız fikir ilgi görmüş ve daha pek çok yerde benzerleri gerçekleşiyor. Sonuçta çoğu moda akımı Milano kaynaklı olduğuna göre düşünmesi bile güzel." dedi.

Milano'nun, İtalya'nın en yaratıcı, dinamik, yenilikçi ve ilginç şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Uludüz, sergiyi, bu özelliklerle bağdaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Bizler, Milano'yu dışarıdan izlemektense kendi çağımızda bir parçası olalım istedik." diyen Uludüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir seçkinler sergisi değil, sergi Milano'da yaşayan Türklerin ne kadar farklı alanlarda ne kadar ilginç mesleklerde başarıyla hayat mücadelesini sürdürdüğünü ve bunu yüzlerindeki gülümsemeyi yitirmeden yapabildiğini gösteriyor. Türk insanının uyum gücünü, direncini, başarıya olan açlığını, rekabetçiliğini ve dinamizmini simgeliyor. İtalya'da ödüllü bir pizza ustası, tanınmış bir dansçı ve koreograf, bir moda tasarımcısı, hem de markanın doğduğu şehirde aranan bir Alfa Romeo oto tamir ustası olmak kolay kolay gerçekleşecek şeyler değil, kendiliğinden olan başarılar hiç değil, sizler kendisiyle barışık, çalışkan ve üretken insanımızın gerçek birer temsilcisisiniz. Bunun farkında ve bilincindeyiz."

Fransa ve İtalya'da bugüne dek 3 sergi açan fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın "Milano ve Türkler: Portreler" adlı sergisi, eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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