Milas'a ilk muz fidanı törenle dikildi - Son Dakika

Milas'a ilk muz fidanı törenle dikildi

Türkiye'de 1990'lı yıllarda açık alanlarda yetiştirilen daha sonra örtü altı üretimiyle rekoltesinde artış gözlenen muz üretimi için Milas'ta ilk adımlar atıldı.

Milas'a ilk muz fidanı törenle dikildi, System.String[]

Türkiye'de 1990'lı yıllarda açık alanlarda yetiştirilen daha sonra örtü altı üretimiyle rekoltesinde artış gözlenen muz üretimi için Milas'ta ilk adımlar atıldı.


Türkiye'de sadece Akdeniz'in kıyı bölgelerinde yetiştirilen muz üretimi için Milas'ta ilk defa 52 dekarlık serada muz fidanı dikimi gerçekleştirildi. Milas'ta özel bir firma tarafından gerçekleştirilen yatırımla Milas'ın tarım ve gıda ürünleri envanterine muz üretiminin de eklenmesi hedefleniyor.


Milas'ta 52 dekar alana kurulan serada muz fidanı dikim törenine katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, burada yaptığı konuşmada; "Pandemi süreci bize gösterdi ki, yerli üretim ve üretimin her koşulda sürdürülebilmesi çok önemli. Bakanlık olarak bu süreçte üreticilerimize her türlü desteği vererek sürdürülebilirliği sağladık. Bilindiği gibi Milas, coğrafi konumu gereği bölgenin tarım ve gıda ürünlerinde lojistik bir tedarik merkezi. Zeytin, zeytinyağı ve balıkçılık başta olmak üzere birçok sektörün kalbi Milas'ta atıyor. Milas, ilin tarım kartını elinde tutan lokomotif bir kent olarak üretim değerleri ile bölgenin kalkınmasına ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar koyuyor. Bunun yanında markalaşma konusunda önemli adımlar atılıyor. Hükümetimizin kırsal kalkınma hedefi içerisinde gelir getirici ürünler önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda bugün burada, hep birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Milas'a ilk muz fidanını hep birlikte toprağa dikeceğiz. İnancım o ki çok kısa bir sürede örtüaltı muz yetiştiriciliği Milas'ın üretim envanterindeki yerini alacaktır. Bu yatırımı yapan yatırımcılara, yatırımı destekleyen kişi ve kurumlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bugün Milas'ta yarın bir başka yerde ekmeye, dikmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz. 'Bir fidan bin fidan demektir, gelecek ziraattedir'. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


Yatırımcı firmanın muz üretimi konusunda deneyimli bir firma olduğunu hatırlatan Saylak, açıklamasına şöyle devam etti: "Yatırımcı dostlarımız bu konuda deneyimli. Tarıma dayalı ekonomisiyle öne çıkan bir diğer güzide ilçemiz Seydikemer'de 450 dekar alanda örtü altı muz üretimini başarmış ve ilk hasadını yapmış bir firma. Sağolsunlar, bu üretim değerinin bir ayağını Milas'a taşımak düşüncemize olumlu baktılar, destek verdiler ve bu yatırımı Milas'a kazandırdılar."


Dikimi yapılan muz türüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Barış Saylak konuşmasını şöyle tamamladı: "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz muz fidanları Grand Nain türü fidanlar. Lezzeti, besin değerleri ve aromasıyla 'Chiquita' kalitesinde. Bu türden yıllık dekar başına 10 ton verim alınıyor. Bunun ötesinde uzun raf ömrü ile ihracata uygun bir ürün. Bu ürünle ulusal ve uluslararası rekabette elimiz güçlenecektir."


Özel bir firmaya ait serada gerçekleştirilen muz fidanı dikim törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir canlı olarak bağlanırken, törene Milas Kaymakamı Eren Arslan, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin'le birlikte sektör temsilcileri ve çok vatandaş katıldı.


Yetiştirilme koşulları açısından Türkiye'de üretimi dar bir alana sahip olsa da son yıllarda örtü altında muz yetiştiriciliği hızla artıyor. Muza 700 bin tonluk talebin olduğu Türkiye'de yılda 480 bin tona yakın muz üretimi yapılıyor. Bu rakamlar muz yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekiyor. Türkiye'de kişi başı muz miktarında artış gözleniyor. 10 yıl öncesine kadar kişi başına düşen muz tüketimi 2 kilogram civarındayken bu rakam günümüzde 5,6 kilograma ulaşmış durumda.


Ülke genelinde örtü altı üretimin artması, verim ve meyve kalitesi yönünden dünya kalitesine ulaşması, hükümetin uyguladığı başarılı tarım politikaları, sera teknolojisinde ve bitki besleme ürünlerindeki gelişmeler, bakanlığın yatırımcılara vermiş olduğu sübvansiyonlu yatırım ve işletme kredileri muz yetiştiriciliğine yatırım yapılmasını olumlu etkiliyor. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milas'a ilk muz fidanı törenle dikildi - Son Dakika Ekonomi

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