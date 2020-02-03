Milas'ta fuar için geri sayım başladı - Son Dakika
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Milas'ta fuar için geri sayım başladı

6 saat önce

2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı 5 Şubat Çarşamba günü Milas'ta kapılarını açarak, 9 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Milas'ta fuar için geri sayım başladı, System.String[]

2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı 5 Şubat Çarşamba günü Milas'ta kapılarını açarak, 9 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.


Sergileme hazırlıklarının tamamlandığını belirten organizasyon temsilcisi Yavuz Hakbilir, "Stant hazırlıklarımızı tamamladık ve bugünden itibaren de firmalarımıza teslim etmeye başladık. Fuarımız bu sene stant alanları ve firma sayısı olarak yüzde 50 daha büyüdü. Geçen yıl 46 firma ile başladığımız fuarımıza bu sene 70 firma katıldı. '2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı' öncesi çok etkili reklam çalışmaları ile tüm Güney Ege'ye tanıtımlarımızı yaptık. Geçen yıl 46 bin olan ziyaretçi sayımızın bu sene bu sayının ikiye katlanacağını tahmin ediyoruz" dedi.


Hakbilir, Milas'ta güzel bir fuar kültürünün oluştuğunu belirterek, fuara destek olan, başta Milas Belediyesi, Milas Kaymakamlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lara teşekkür ederek, Çarşamba günü saat 11'de yapılacak olan açılışa halkımızı davet etti.


Ayrıca fuar süresince çocukları da düşündüklerini belirten Yavuz Hakbilir, çocuk oyun alanının bu sene yine açılacağını sözlerine ekledi.


'2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı' 5 - 9 Şubat tarihlerinde 5 gün boyunca 10 ile 19 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MUĞLA

Güney Ege, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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