Milas'ta Mazbatalar Alındı

2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Milas
Belediye Başkanı Muhammet Tokat
'la Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri mazbatalarını alarak göreve başladı.
2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde göreve seçilen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
İlk tören, İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Milas Adliyesi'nde Belediye Başkanı Muhammet Tokat için gerçekleştirildi.
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kıdemli Hakim Özgür Yalçın
, Tokat'ı kutlayarak görevinde başarı diledi. Mazbatasını alan Tokat, seçimin Muğla
genelinde sorunsuz ve demokrasi çerçevesinde geçtiğini belirterek seçim görevlilerine teşekkür etti. Tokat'ın ardından sırasıyla meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
Millet İttifakı'nın ardından Cumhur İttifakı Milas Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını törenle aldı.
Milas Belediye Başkanı önderliğinde, yeni Belediye Meclisi 19'u Millet İttifakı ve 12'si Cumhur İttifakı belediye meclisi üyelerinden oluştu.
Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri: Hürol Önder, İlhan Şimşek, Durmuş Özdemir
, Mevlüt Kiriş, Nevzat Solmaz
, Sinan Yılmaz
, Osman Balcı
, Kadir Karagülle, Sinan Erbey, Hasan Çemrek, Nazife Gürsoy Arslan, Uğur Bıçakçı.
Millet İttifakı Belediye Meclis Üyeleri: Hüseyin Çöllüoğlu (Kontenjan 1), Mehmet Çayırlı
(Kontenjan 2), Cemil Zeybek (Kontenjan 3), Ece Gülen, Mehmet Ateş
, Gürsel İnce, Ali Rıza Öner
, Halil Mutlu
, Mehmet Murat
Yazar, Harun Reşit
Çavuşoğlu, Ali Kurt
, Gülşen Gökçe
, Şakir Özdemir, Kenan Özdemir, Cüneyt İlter, Tecaettin Yıldız, Cenk Şimşek, Mustafa Özgülergil, Mehmet Tiryaki. - MUĞLA