Milas'ta, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde Y.K. ve A.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 bronz ve gümüş sikke, 9 santimetre uzunluğunda altın Artemis heykelciği, 3,5 santimetre uzunluğunda bronz Meryem Ana heykelciği, 2 ok ve 14 bronz kulak tıkacı ele geçirildi. Eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Gözaltına alınan Y.K. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.