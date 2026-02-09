Milas'ta Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milas'ta Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

09.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın teknede yaşamını yitirdi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın teknede yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arkadaşlarıyla önceki gün ilçeye gezmek için gelen Bahar Taş (35), kiraladıkları bir tekneyle Meşelik Mahallesi açıklarında konakladı.

Taş'ın sabah uyanmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili Taş'ın teknede yanında bulunan iki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:36:18. #7.11#
SON DAKİKA: Milas'ta Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.