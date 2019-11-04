Son Dakika Haberleri: Milaslı sporcular Yüzme şampiyonasından derece ile döndü
Son Dakika Spor Milaslı sporcular Yüzme şampiyonasından derece ile döndü

Milaslı sporcular Yüzme şampiyonasından derece ile döndü

6 saat önce

Bodrum'da düzenlenen 11. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na katılan Mylasa Spor Kulübü yüzücüleri ve triatlon sporcuları parkurları başarıyla tamamlayarak 1'incilik, 2'incilik ve 3'üncülük elde etti.

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Bodrum'da düzenlenen 11. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na katılan Mylasa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yüzücüleri ve triatlon sporcuları parkurları başarıyla tamamlayarak 1'incilik, 2'incilik ve 3'üncülük elde etti.


11. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da düzenlendi. Mylasa Spor Kulübü Antrenörleri Haki Güngör ve Pınar Güngör eşliğinde çalışmalarını sürdüren maraton yüzücüleri ve triatlon sporcuları yarışlarda Milas'ı temsil etti. Aysima Gezgin, Arda Yiğit Kocaman ve Arda Kumbaracı 1,5 kilometrelik parkurda mücadele ederek parkuru başarılı bir şekilde tamamladı.


Triatlon sporcularından Aysu Türkoğlu bayanlar 10 kilometre parkurunu 2 saat 56 dakikada yüzerek 1'incilik, Demir Kesici erkekler 10 kilometre parkurunu 2 saat 51 dakikada yüzerek 2'incilik, Mehmet Emre Şahin ise erkeklerde 5 kilometre parkurunu 1 saat 21 dakika yüzerek 3'üncülük elde etti. Sporcuların antrenörleri Haki Güngör ve Pınar Güngör 1,5 kilometre parkurunda yüzerek sporcularına destek verdi.


Ayrıca triatlet Demir Kesici triatlon branşında Muğla'yı milli takım seçmelerinde temsil etmeyi başaran ilk triatlon sporcusu oldu. - MUĞLA

Bodrum, Milas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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