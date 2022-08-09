Msb, "7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini" Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Msb, "7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini" Duyurdu

09.08.2022 18:53
Msb, "7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini" Duyurdu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

YORUMLAR
500
MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle... MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle... MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

Mardin, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:53:45. #1.13#
SON DAKİKA: Msb, "7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini" Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş