Msb, "7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini" Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."