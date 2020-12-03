Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin, Senegal'le eğitim ve spor alanlarında iş birliğine dair imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dakar'da 28 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karara göre, iki ülke örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınların yanı sıra uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi ile teknik ve mesleki eğitim çerçevesinde deneyim paylaşımı gibi konularda iş birliği yapacak.

Anlaşma, Senegal'de Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesinin teşvik edilmesi, iki ülkenin kendi eğitim programına diğer tarafın kültürünü yansıtması, imkan çerçevesinde her yıl karşılıklı dil kursu, yükseköğrenim ve araştırma bursları tahsis edilmesi gibi hususları da içeriyor.

Resmi Gazete'de ayrıca Dakar'da 28 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Her iki ülkenin spor yapıları arasında iletişimi ve iş birliğini destekleyip kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşmaya göre, Türkiye ile Senegal, spor alanında ilişkilerinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini teşvik edecek ve destekleyecek.

İki ülke, spor müsabakalarının organizasyonu, sponsorluk, spor hekimliği ve dopingin önlenmesi alanlarında uzman değişimi ve tecrübe paylaşımı, spor ve beden eğitimi alanlarında spor heyetlerinin, antrenörlerin ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, yetenekli genç sporcular için değişim programları gibi konularda iş birliği yapacak.