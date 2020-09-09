Milletvekili Aksal: "Ülkemiz, un, irmik, bulgur gibi ürünlerin ihracatında dünyada birincisi" - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin un, irmik, bulgur gibi ürünlerin ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğunu bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun "iktidarın üretim yerine ithalatı benimsediği" iddiası üzerine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de hububat ve bakliyat sektörünün salgın sürecinden en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, un, irmik, bulgur gibi ürünlerin ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradadır. Dolayısıyla bu ihracatı sağlamak için iç piyasadan temin edilen buğdayın yanında buğday ithalatı da söz konusudur. 2002-2019 yılları arasında 17,5 milyar dolar karşılığı 63,7 milyon ton buğday ithalatı varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi gibi mamul ürünlerin buğday karşılığı hesaplandığında 29,9 milyar dolar değerinde 75,7 milyon tonluk buğday ve buğday mamulleri ihraç edilmiştir.

Bu demektir ki 2002-2019 yılları arasında söz konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar dolar net gelir elde etmiştir. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleme politikaları ve TMO alımları, üreticilerimizi motive eden en önemli iki unsurdur.TMO'nun ilan ettiği alım fiyatları, alımı yapılacak ürünlerin piyasasında bir alt eşik oluşturmakta, üreticilerimizin gelirleri için minimum seviyeyi garanti etmektedir. Nitekim son yıllarda başarılı Bakanlığımızla birlikte uyguladığımız politikalarımız sayesinde kaybettiğimiz ekim alanlarımız geri gelmeye başlamıştır. Buğday, mısır, arpa ve bakliyatta başarılı politikalar meyvesini vermekte, üretimimiz artmaktadır. Bakanlığımız gübre desteğini yüzde 100 artırarak, dekar başına 4 kuruştan 8 liraya çıkarmıştır. Pirim desteği arpa ve buğdayda ton başına yüzde 100 artırarak, 50 liradan 100 liraya çıkarılmıştır."

Aksal, sağlanan desteklerle ve üreticinin emeğiyle toplam hububat üretiminin 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla, 37,1 milyon tona, toplam buğday üretiminin ise yüzde 8 artarak 20,5 milyon tona yükseldiğine vurgu yaptı.

Ülkede yeterince buğday stoku olduğunun altını çizen Aksal, şöyle devam etti:

"Her ne kadar ülkemizde yeterince buğday stoku olsa da spekülatif nedenlerle söz konusu faktörlerin hububat fiyatları üzerinde spekülatif amaçlı kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda TMO piyasa düzenleme görevi kapsamında spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, sezon içerisinde sektörün ham madde taleplerini karşılamak ve yurt içi alımlarla belirli bir seviyeye ulaşan buğday ve arpa stoklarını ithalat yoluyla takviye ederek önümüzdeki dönemde dünya genelinde yaşanabilecek bir sıkıntı halinde hazırlıklı olmak amacıyla ülkemiz hububat hasadı tamamlandıktan sonra ithalat ihalelerine çıkmaktadır."