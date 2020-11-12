Milletvekili Aydemir, enerjide Erzurum'un beklentilerini seslendirdi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'daki enerji kaynaklarını gündeme getirerek, katma değer üretme yaklaşımıyla, il enerji potansiyelinin daha yoğunluklu ve özel biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum'un güneş ve rüzgar enerjisi düzeyinde özel ve güçlü bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, bu alanda özel teşebbüs ve kamu yatırımlarının artması için gerekli ihalelerin biran önce tamamlanması, yatırımların artırılması gerektiğini kaydetti. Oltu, Aşkale, İspir, Şenkaya başta olmak üzere ilde bulunan kömür yataklarının özel kapsamda değerlendirilmeye alınmasını istedi. Yenilenebilir Enerjinin AK Parti'nin Enerji Politikalarının olmazsa olmazı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Bu bağlamda rüzgar ve Güneş enerjisine dönük yatırımlar hayati önemde. ' diyerek, Enerji Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Erzurum'daki Allah vergisi rüzgar ve güneşin bolluğuna vurgu ile yatırım taleplerinde bulundu.

Milletvekili Aydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kömür'e dönük müsbet yaklaşım ve politikaları odağında "Doğu Linyitleri İşletmesinin" yeniden ihyası talebinde bulundu. Bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlanacağı, hem de Aşkale, İspir, Oltu ilçelerinin enerji alanında cazibe merkezi olacağını kaydetti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı görüşmelerinde söz alarak, enerjide milli ve yerli yaklaşıma vurgu yaptı, Türkiye'nin son 18 yıllık dönemdeki enerji politikalarının verimliliği artırdığını dile getirdi. Aydemir'in sunumundaki vurgu, muhalefetin Karadeniz'de bulunan 405 Milyar Metreküplük doğalgaza karşı hazımsızlıklarına oldu. Türkiye'de enerji bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Milletvekili Aydemir, "Biz, hakkı teslimde gani gönül sahibi bir ekibiz. Eğer karşı tarafta doğrular ifade ediliyorsa biz onu kabul ederiz, onu onore etmek için de elimizden geleni yaparız. Komisyonda enerji bilincine dönük yapılan tespitlere yüzde yüz iştirak ediyoruz. Bu konuda, hakikaten bu bilinci oluşturma adına yapılması gerekenlerin behemehal yapılması lazım ve özellikle, altı çizilerek yapılması lazım" ifadesine yer verdi.

Enerjinin doğru kullanılması, tasarrufla israftan kaçınılması odağında hazırlanan kamu spotlarının medya tarafından halka yeterince aktarılmadığının altını çizen Milletvekili Aydemir, "Yani gece yarısı spot yayınlanıyor. Resmen dalga geçiyor televizyonlar. Bu da büyük bir yanlıştır" kaydıyla bu konuda bir düzenleme ihtiyacı bulunduğuna işaret etti.

Komisyonda yapılan tespitleri hangi cenahtan gelirse gelsin önemli bulduklarını, müstefid bulunduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, "Onlara teşekkür ediyoruz. Teşekkür, hep söylüyoruz biz; kullara teşekkür, Cenab-ı Hakk'a şükür anlamındadır ve şükür de nimeti artırır. Bizim burada beklediğimiz nimet şudur: Hep beraber bir bütçe yapıyoruz: Hakikatler üzerine tespitlerimiz olursa Cenab -ı Hakk'ın bereketi de buraya yansır, vurgumuz hep bunadır" diye konuştu.

"Yöneten, yönlendiren bir pozisyon aldık"

Türkiye'nin doğru ve çağdaş yaklaşımlarla enerjide küresel boyutta ses getiren bir konuma kavuştuğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, "Her sahada olduğu gibi, bu sahada da eskiden yönlendirilen halimizi tam tersi bir hale çevirdik, evirdik; yöneten, yönlendiren bir pozisyon aldık. Özellikle son yıllarda enerji sahasındaki yaklaşımımız, tarzımız bütün dünya sathında şapka çıkarılır, gıptayla yaklaşılır bir hal aldı. Bundan dolayı da Enerji Bakanlığımıza, minnettarız, teşekkür ediyoruz" dedi.

Enerji konusunun önemli olduğu ve üzerinde görüş, tespit ve öngörü yapılırken özel bir duyarlılık gösterilmesi gerektiğini savunan Milletvekili Aydemir, "Şunu hususuyla söylemek lazım; Enerji, hayatın bütün zeminini tanzim ediyor, enerjinin olmadığı yerde hayatın çok dört başı mamur yürümeyeceği aşikar, hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Şu anda bir enerji açığa çıkmamış olsa ben burada bu konuşmayı yapıyor olamam, en azından bu kadar lezzetle insanlara ulaştıramam ben. Öyleyse, hakikaten, çok mübarek diye tarif edebileceğimiz -yani mübarekten kasıt şudur, bereket yayan anlamındadır- bir sahayla ilgili konuşuyoruz. O yüzden de dikkat etmek lazım" diye konuştu. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtarılması noktasında tarihi adımlar atıldığı, yatırımların gerçekleştirildiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine değinerek, bu başarının tüm kesimlerce benimsenerek paylaşılması ve takdirin ifade bulması gerektiğini söyledi.

Sunumunda enerjide yerlilik ve millilik kaydında 'Milletleşme' kavramına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, "Özellikle, ben milletleşme sürecine farklı vesilelerle atıfta bulunmuş ve milletleşmenin yani millet olabilme kıvamının neye bağlı olduğunu hep vurgulamıştım. Burada Plan ve Bütçe Komisyonumuzun üyeleri mutlaka hatırlarlar -mükerreren söyleyeceğim ben- eğer hüzünde ve huzurda yürükleriniz bir atıyorsa siz aynı millete mensubiyet duygusuyla kuşanmışsınız demektir.

Bakın, bir şeye çok üzüldüm, bu millet zemininde yok ama siyasi kulvarda yazık ki var: Karadeniz'de 400 küsur milyar metreküp bir doğal gaza ulaşmışız, elhamdülillah, Cenab-ı Hakk bir nimeti bahşetmiş, aramışız, bulmuşuz, arayana bulana minnettarlığımızın olması lazım, millet olmanın gereğidir bu. Bir huzur, bir mutluluk enjekte ediyor bu. Oysa görüyorum ki "Siyaseten bu cenah

faydalanır." düşüncesiyle -bu bir alil düşünce, bir düşük düşünce, onu da söyleyeyim- bu sebepten dolayı orayı küçük görme, oraya bir nakıs hal yükleme gibi gayretler var; buna hiç gerek yok arkadaşlar. Biz buna teşekkür etmeliyiz" dedi.

Tasada ve sevinçte bir olmanın millete ait bir değer olduğunu belirten Milletvekili Aydemir Bakan Dönmez'in Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunmasına yönelik açıklamasını hatırlatarak, "Bu hali açığa çıkaran Değerli Bakanımızın ben o geminin üzerinde yaptığı konuşmayı izlerken gözlerim doldu, yüreğim kabardı. Millet adına, elhamdülillah, böyle bir nimet var ve bu nimeti açığa çıkarıyor Hükümetimiz, ilgilerimiz. Biz de bu hali tespit babında yapar isek bize de milletin yönelmesi o nispette çok daha fazla olur" diye konuştu.

Doğru, güzel ve iyinin takdir görmesi, bu doğrultuda hasbi ve içten bir yaklaşım gerektiğini bildiren Milletvekili Aydemir, "Ara ara ben söylüyorum, konuşmalarımda hep özellikle vurgu yapıyorum, diyorum ki: Güzel olanı taklit edelim. Ben "On sekiz yıllık iktidar niye?" diye bir sual açıyorum. Bunu herkesin, özellikle muhalefette olanların zihinlerinde açması lazım. Niye? Buna sebep koyuyorum, hasbi olmak, samimi olmak, içten olmak, milletten yana olmak Cenab-ı Hakk'ın bereketini yansıtıyor da ondan diyorum. İnsanların kalbini, kalpleri evirip çeviren Allah'tır; kalplerini yumuşatan ve yönlendiren Cenab -ı Hak oluyor, inayeti, nusreti yansıyor. Öyleyse bunu taklit edin. Bu tenkitlerle bir yere varmak mümkün değil" kaydını düştü.

Sunumunda enerjiye yönelik olarak Erzurum'un beklentilerini dile getiren Milletvekili Aydemir, '2001 yılında Erzurum'da Doğu Linyitleri İşletmesi vardı; Başbakanlığın, Başbakanlık Teftiş Kurulunun o gün ceffelkalem tuttuğu bir raporla pat diye kapatıldı o. İspir'de, Aşkale'de, Oltu'da bizim kömür ocaklarımız var ve bu kömür ocakları uzun yıllar işletildi ve bir verim ifade ediyordu; buraya yönelmek lazım, bu bir noksan, ben burada not düşüyorum.' vurgusunu yaptı. Bakanlık nezdinde Erzurum'a yönelik talepler kapsamında il güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, "Değerli Bakanım, bizim Erzurum'da, Erzurum zemininde - Cenab-ı Hakkın nimetidir, çok şükrediyoruz; havası güzel, suyu güzel, hudayınabit nimetler, rüzgar ve güneş bahşetmiş Cenab -ı Hak elhamdülillah güneş enerjisi, rüzgar enerjisi çok velut, çok üretken olur; buna dönük yatırımların behemehal yapılması lazım ve ihalelerin de bir an önce yapılması lazım. Bakın, noksanı koyuyorum ve talepte bulunuyorum. Hal böyle olursa, tarz böyle olursa biliyorum ki yönelme de müspet olacak, pozitif olacak" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde yenilenebilir enerji, çevre dikkati ve yeşil ekonomiye değinen Milletvekili Aydemir, "Yeşil Ekonomi"den bahsedildi. Yeşil, bir defa, renklerle düşünen zihinler için çok özel bir renk. Yeşil, bizim irfanımızda cenneti tedai ettiriyor" dedi. Milletvekili Aydemir'in 'Yeşil' tanımlaması yapması sırasında HDP Milletvekili Paylan'ın yeşile dair 'Bir de dolar' şeklindeki göndermesine tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Bakın, aklına dolar geliyor, Benim aklıma cennet geliyor, onun aklına dolar geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Zihinleri böyle açığa vuruyoruz. Akılları fikirleri orada" karşılığını verdi. - ERZURUM