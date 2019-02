Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Mecliste Büyük Vefa

AK Parti Trabzon Bahar Ayvazoğlu , TBMM'deki konuşmasına Adnan Kahveci 'yi vefatının 26. yılında anarak başladı. TSK ) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören tezkere ve grup önerileri kapsamında TBMM'de bir konuşma yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Adnan Kahveci'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirterek, "Türk siyasi tarihine kısa ömrünün geniş vizyonunu kazıyan, devletin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak temiz siyasetin öncülerinden olan, döneminin siyasi manevralarını bir kenara bırakıp tek bildiği ve yaptığı ve de yapmaktan keyif aldığı çalışmak ve üretmek ideasını siyasal yaşama sokmak olan, toplumsal değerleri öncelikli kılmaya çalışan bir öğreti oluşturan ve politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlaki, estetik, her türlü düşünceyi harmanlayıp kendine özgü bir tarzla halkımızın tamamının hislerine tercüman olan fikir insanı, hemşehrim, has bir Trabzon evladı Sayın Adnan Kahveci'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON