Milletvekili Erol,"Elazığ acilen afet bölgesi ilan edilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Erol,'Elazığ acilen afet bölgesi ilan edilmeli' - Son Dakika

Milletvekili Erol,"Elazığ acilen afet bölgesi ilan edilmeli"

6 saat önce

Yaşanan depremin Elazığ'da büyük bir acı, korku endişe ve beklenti doğurduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Erol,

Yaşanan depremin Elazığ'da büyük bir acı, korku endişe ve beklenti doğurduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentte yaşanan 6.8'lik deprem ile ilgili açıklamada bulundu.


Milletvekili Erol açıklamasında,"24 Ocak 2019 günü Sivrice merkezli 6,8 şiddetinde gerçekleşen depremde çok sayıda bina yıkılmış, binin üzerinde ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. Deprem nedeniyle 37 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, bin 607 hemşerimiz de sağlık tedavisi görmüştür. İlimizde yaşanan bu acının biran evvel atlatılması, yaraların sarılması ve hayatın normal akışına kavuşması için afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor"dedi.


4 Şubat 2020 tarihinde genel kurul gündemine alınmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi TBMM Meclis Başkanlığı'na sunduğunu aktaran Erol"Depreme karşı tüm devlet kurumlarımız, belediyelerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütleri büyük bir duyarılık göstermiştir. Yapılması gereken bütün müdahaleler yerinde ve imkanlar ölçüsünde zamanında yapılmıştır. Ağır kış koşulları mağduriyeti artırmaktadır. Elazığ merkez ve tüm ilçelerinde bütün yapıların gözden geçirilmesi, sorunlu yapıların yenilenmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilerek yaraların biran evvel sarılması gerekmektedir. Elazığ'ın ekonomik, sosyal, kültürel, tarım ve ticari açıdan uğradığı zararların tespit edilip, derhal gerekli tedbirlerin alınması ve hemşehrilerimizin güven içinde yaşamını sürdürmesi sağlanmalıdır. Elazığ'ın ekonomik, sosyal, kültürel, tarım ve ticari açıdan uğradığı zararların tespit edilip, derhal gerekli tedbirlerin alınması ve hemşehrilerimizin güven içinde yaşamını sürdürmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla Elazığ ilimiz afet bölgesi ilan edilmelidir"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Milletvekili, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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