Milletvekili Fendoğlu, Darende'de ilçe binasının açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Fendoğlu, Darende'de ilçe binasının açılışına katıldı - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu, Darende'de ilçe binasının açılışına katıldı

6 saat önce

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Darende İlçe Başkanlığı yeni binası, Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'un katılımı ile açıldı.

Milletvekili Fendoğlu, Darende'de ilçe binasının açılışına katıldı, System.String[]

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Darende İlçe Başkanlığı yeni binası, Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'un katılımı ile açıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Darende'nin önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Darende ilçemiz, evliyalar, enbiyalar, alperenler yuvasıdır. Buradan esnaf, tüccar çıktığı kadar asker ve paşa çıkmıştır. Buradan hiçbir zaman vatan haini çıkmayacağını herkes bilmektedir Bugün yeni binamızın açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı çizgide birliğimizi ve diriliğimizi bozmadığımız müddetçe inanın bu millet, bu vatan diz çökmeyecektir. Mecliste sesimiz gür çıkıyorsa onun arkasında Malatya'da vatanını, milletini seven hemşehrilerimiz sayesindedir, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.


MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ise yeni binanın hayırlı olmasını dileyerek, Cumhur İttifakının yerelde de güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.


Konuşmaların ardından yeni ilçe binası kurdele kesimi ile birlikte hizmete açıldı. Açılışın ardından Milletvekili Fendoğlu ve beraberindekiler çeşitli resmi kurumlar ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu, Milletvekili, Darende, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
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