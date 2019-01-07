Milletvekili Günay, Sevgi Evleri Çocuklarıyla Bir Araya Geldi

Eskişehir Milletvekili
ve AK Parti Genel Merkez
Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı "Sevgi Evleri
"ndeki çocuklar ile birlikte Sazova'da bulunan Bilim, Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti.
Emine Nur Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşları 8 ile 16 arasında değişen çocuklarla Bilim, Kültür ve Sanat Merkezini gezen Günay, çocuklarla çay içerek sohbet etti.
Kendisine yöneltilen çocukluk yıllarından eğitim hayatına, kardeşleri ve ailesiyle olan ilişkilerinden, siyasete girme sürecine dair soruları yanıtlayan Günay, çocuklarla tek tek konuşup okul ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgi aldı.
Günay, eğitimin ve okul yıllarının önemine dikkat çekerek, "Sizler bizim göz bebeğimiz, aydınlık geleceğimizsiniz. Sorduğunuz sorulardan ne denli pırıl pırıl gençler olduğunuzu anlayabiliyorum. Bu ülkenin yarınları için hep beraber güzel şeyler yapacağız. Derslerinize sıkı sıkı sarılın ve kendinizi yetiştirin. Bunun için yardıma ihtiyacınız olursa biz buradayız." diye konuştu.