Milletvekili Kıvırcık'tan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Kıvırcık'tan hayırlı olsun ziyareti
24.05.2021 14:31
AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı makamında ağırladı. Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyarette yer aldı. Başkan Ergün, Semra Kaplan Kıvırcık'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti.
Son Dakika Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!