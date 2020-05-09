Milletvekili Osman Ören köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milletvekili Osman Ören köylerde incelemelerde bulundu

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, köylerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, köylerde incelemelerde bulundu. Milletvekili Ören, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ve DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ile Ilısu Barajı Gölü havzasında inceleme yaptı. Yolları baraj göleti nedeniyle su altında kalan yerleşim yerleri için yapılan yeni yolları inceleyen Ören, yetkililerden bilgi alarak eksikliklerin biran önce giderilmesini istedi. Kalender köyündeki yol çalışmalarını da yerinde gören Ören, çamura saplanan tırın kurtarılması için girişimlerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu