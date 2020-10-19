Milletvekili Tutdere: "Gerger'in sesini duyurduk" - Son Dakika

Milletvekili Tutdere: "Gerger'in sesini duyurduk"

19.10.2020 14:05
Milletvekili Tutdere:

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 18 yıldır Gerger'in sesini iktidarın duymadığını dile getirerek, meclisteki kararlı takipleri sonucunda sesinin duyulduğunu söyledi.

Tutdere, Gerger yoluyla ilgili 2021 yılı bütçesine gerekli ödeneğin konulması için mecliste ve ilgili bakanlık düzeyinde gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Mecliste her fırsatta dile getirdiğimiz, kararlılıkta takip ederek akıbetini sorduğumuz Narince - Gerger yolunun ihale tarihi iktidar tarafından 26 Kasım 2020 olarak belirlendi. Bu konuda bizlerin de yerel basın emekçilerimizin de büyük katkıları var. Ancak Adıyaman Valiliğinin Resmi Yatırım Programı incelendiğinde bahsi geçen yol için 2020 yılında hiç ödenek ayrılmadığı açık bir şekilde anlaşılıyor. Ortada çelişkili bir durum var. Bu çelişkinin giderilmesi, kamuoyuyla somut ve doğru bilgilerin paylaşılması önem arz etmektedir. Ödeneği olmayan bir yolun nasıl finanse edileceğini ve nasıl ihale edileceğini Gerger halkı adına aynı kararlılıkla takip edecek, Gerger halkının yıllardır beklediği bu hizmete kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 18 yıldır Gerger'in sesini duymayan iktidar meclisteki kararlı takibimiz ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesi nihayet Gerger'in sesini duydu. Bu sevindirici bir olay. Ancak biz yolun yapılarak yurttaşlarımızın hizmetine sunulması adına 2021 yılı bütçesine gerekli ödeneğin konulması için de mecliste ve ilgili bakanlık düzeyinde gerekli çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere: Gerger'in sesini duyurduk

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Gerger, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere: 'Gerger'in sesini duyurduk' - Son Dakika


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