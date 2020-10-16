Milletvekilleri Bakan Koca ile sağlık yatırımlarını görüştü - Son Dakika

Milletvekilleri Bakan Koca ile sağlık yatırımlarını görüştü

16.10.2020 20:50
Milletvekilleri Bakan Koca ile sağlık yatırımlarını görüştü, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin İnceöz'ü ziyaret ederek, Karabük'te yapılan ve yapılacak sağlık yatırımları görüşüldü.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin İnceöz'ü ziyaret ederek, Karabük'te yapılan ve yapılacak sağlık yatırımları görüşüldü.

Ünal ve Güneş, yaptıkları ortak açıklamada, Koca ve İnceöz ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Ovacık 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesinin yapım işi ihale tarihinin 24 Kasım 2020 olarak belirlendiğini belirtti.

Açıklamada, 12 milyon lira civarında bir yatırım olacağı tahmin edilen hastane binasının kullanım alanının 3 bin 143 metrekare olacağı ifade edildi.

Ziyarette dile getirilen talepler arasında Safranbolu Yenimahalle 6 hekimli aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri yapım işinde proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarının onaylandığı ve ihale aşamasına geçildiği ifade edilen açıklamada, "Bakanlığımız ile görüşmelerimiz sonucunda 1 milyon 250 bin TL'lik ödenek ise taahhüt edilerek ilimiz Safranbolu ilçesinde sağlıklı hayat merkezi, yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yapılabilmesi için çalışmaları başlatılmıştır. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Covid-19 PCR test laboratuarı kurulumu için Bakanlığımız tarafından 120 bin TL ödeneğin tahsisi sağlanmış olup, tıbbi sarf ihtiyaçları için ise 100 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca Safranbolu İlçe Devlet Hastanemizin ihtiyaçları için 60 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu süreçte hizmetlerin ve yatırımların devam etmesi, gecikmemesi ve bütçenin ayrılması noktasında AK Parti Karabük milletvekilleri olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu güzel hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, Karabük'ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

(İHA)

Milletvekilleri Bakan Koca ile sağlık yatırımlarını görüştü
Milletvekilleri Bakan Koca ile sağlık yatırımlarını görüştü

Türk Lirası, AK Parti, Karabük, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekilleri Bakan Koca ile sağlık yatırımlarını görüştü - Son Dakika

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